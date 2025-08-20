Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 06:18

Вертолет Ми-28НМ настиг прячущуюся в лесу группу ВСУ

МО России: вертолет Ми-28НМ уничтожил военных ВСУ в лесу

Вертолет Ми-28НМ Вертолет Ми-28НМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, — подчеркнули в МО.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр.Потом российский летчик выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, заключило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью. По информации источников, украинские формирования сменяют состав на Теткинском и Глушковском участках фронта после авиаударов ВКС России. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти данные.

До этого Telegram-канал Mash информировал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали о напряженном моменте на встрече Зеленского и Трампа
«Бросок в будущее»: боец назвал оружие России, способное изменить ход СВО
Попова обозначила основные эпидемиологические угрозы России
Утро начинается с кабачковой икры — ни хлеба, ни колбасы не надо
Сожгли пушками склады ВСУ и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 20 августа
7 салатов из огурцов на зиму: проверенные и простые рецепты
Вертолет Ми-28НМ настиг прячущуюся в лесу группу ВСУ
Бойцы ВС РФ уничтожили склады с запасами боеприпасов ВСУ
Сооружения ВСУ под Красноармейском обратились в пыль после удара ВС РФ
Япония резко нарастила товарооборот с Россией
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 августа
Экс-премьер Украины раскрыл, как беседа с Трампом повлияет на Зеленского
Российские военные обнаружили и уничтожили замаскированные укрытия ВСУ
В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»
Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным
Журналист из США объяснил, зачем завел с Зеленским разговор про одежду
Украина планирует закупить у США рекордное количество оружия
Дачникам дали советы, как бороться с недобросовестными председателями СНТ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему встреча на Аляске продлилась три часа
Росавиация ограничила работу в одном аэропорту страны
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.