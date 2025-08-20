Вертолет Ми-28НМ настиг прячущуюся в лесу группу ВСУ

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, — подчеркнули в МО.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр.Потом российский летчик выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, заключило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью. По информации источников, украинские формирования сменяют состав на Теткинском и Глушковском участках фронта после авиаударов ВКС России. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти данные.

До этого Telegram-канал Mash информировал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.