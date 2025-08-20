Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Помните эти хрустящие ароматные драники из бабушкиной сковородки? Белорусская кухня дарит нам простой, но гениальный рецепт кабачковых дранцев — нежных внутри и с золотистой корочкой снаружи. Это идеальный способ накормить семью полезным блюдом без лишних хлопот. Готовятся буквально за 5 минут!

Рецепт:

Натрите на крупной терке молодой кабачок (около 400 г). Отожмите сок, добавьте яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Можно добавить рубленый укроп для аромата. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогрейте на сковороде масло, выкладывайте ложкой порции теста, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной или чесночным соусом. Хрустящее наслаждение гарантировано!

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для ужина или завтрака. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.