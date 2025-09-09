Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезде фильма «Ты у меня одна» стало плохо перед спектаклем

Mash: актеру Збруеву вызвали врачей перед спектаклем в «Ленкоме»

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому актеру Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем в театре «Ленком», сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, это произошло, когда шла юбилейная, 250-я постановка «Вишневого сада».

Збруев там играет брата Раневской, но перед спектаклем он пожаловался на слабость и сильное головокружение. В итоге артиста заменили. Врачи осмотрели мужчину, но решили его не госпитализировать — актеру порекомендовали постельный режим.

Ранее появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом стало известно, что в декабре артист уже попадал в больницу.

Кроме того, продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. Его жена Елена отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

До этого стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. Тогда выяснилось, что артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.

