Солю млечники только с вишневыми листьями. Хрустят до самой весны!

Засолка млечников на зиму — это проверенный временем способ заготовки, который позволяет получить упругие и хрустящие грибы с насыщенным лесным ароматом. Ключевым секретом этого старинного рецепта соленых грибов являются вишневые листья, которые придают закуске легкую кислинку и тонкий миндальный аромат, а также обеспечивают аппетитную хрусткую текстуру.

Для традиционного приготовления требуется свежесобранные млечники (5 кг), крупная соль (200 г), свежие вишневые листья (20–30 шт.), зонтики укропа (5–7 шт.), чеснок (3–4 головки) и душистый перец горошком (10–15 шт.). Грибы тщательно очищают и вымачивают в холодной воде в течение 2–3 дней, регулярно меняя воду для удаления горечи. После этого млечники холодной засолки слоями укладывают в подготовленную тару, пересыпая солью и перекладывая вишневыми листьями, укропом, очищенными зубчиками чеснока и перцем. Сверху устанавливают гнет и оставляют при комнатной температуре на 30–40 дней для ферментации. Готовые соленые грибы с вишневым ароматом раскладывают по стерильным банкам и хранят в прохладном месте.

Данная закуска из млечников с душистыми вишневыми листьями идеально дополняет картофельные блюда, подается с луком и растительным маслом или используется как компонент для салатов. Эта проверенная заготовка грибов особенно ценится за аутентичный деревенский вкус и надежный способ хранения.

