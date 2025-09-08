Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:25

Хрустящие, ароматные, неповторимые: идеальные квашеные помидоры с яблоками

Идеальные квашеные помидоры с яблоками Идеальные квашеные помидоры с яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовьте квашеные помидоры на зиму с яблоками — это уникальная закуска, которая сочетает в себе насыщенный вкус томатов и тонкую яблочную кислинку. Такой способ заготовки позволяет сохранить максимум витаминов и получить полезный продукт для зимнего рациона. Квашеные помидоры по этому рецепту обладают особым ароматом и приятной хрустящей текстурой.

Особенность этого рецепта заключается в гармоничном сочетании ингредиентов: плотные помидоры среднего размера (примерно 2 кг), кисло-сладкие яблоки (500 г лучше всего подходят сорта «антоновка» или «симиренко»), зонтики укропа (3–4 шт.), чеснок (5–6 зубчиков), листья черной смородины (4–5 шт.) и душистый перец горошком (10–12 шт.). Для рассола необходимо: вода (1,5 литра), каменная соль (2 столовые ложки без горки) и сахар (1 столовая ложка).

Технология приготовления отработана поколениями. Помидоры и яблоки моют и просушивают. Яблоки нарезают дольками, удаляя сердцевину. На дно чистой банки укладывают часть пряностей, затем плотно размещают помидоры, перекладывая их яблочными дольками и оставшимися специями. Содержимое заливают охлажденным рассолом, приготовленным из воды, соли и сахара. Емкость накрывают марлей и оставляют при комнатной температуре для начала процесса брожения на 2–3 дня, после чего переносят в прохладное место для дальнейшего хранения.

Ароматная закуска из помидоров с яблоками будет готова через 3–4 недели. Квашеные помидоры с яблоками прекрасно дополняют мясные и картофельные блюда, а также могут выступать в качестве самостоятельной витаминной закуски. Эта зимняя заготовка станет настоящей жемчужиной вашей кулинарной коллекции и обязательно понравится всем ценителям домашних заготовок.

Ранее мы рассказали, как запечь свеклу с чесноком и базиликом.

яблоки
помидоры
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
