Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании

Запеченная свекла в фольге в духовке — это базовый рецепт, который открывает новые грани привычного овоща. Данный способ приготовления кардинально отличается от традиционной варки, сохраняя максимальную сочность и насыщенный вкус корнеплода. Ароматная свекла с чесноком и базиликом приобретает пикантные нотки и нежную текстуру, напоминающую деликатес.

Для создания этого простого гарнира потребуется 4–5 средних свекол, 3–4 зубчика чеснока, пучок свежего базилика, 2–3 столовые ложки оливкового масла, а также соль и молотый черный перец по вкусу. Очищенные и нарезанные кубиками или дольками свеклы смешивают с измельченным чесноком, рубленым базиликом, маслом и специями. Полученную смесь плотно заворачивают в фольгу для запекания и отправляют в разогретую до 200 градусов духовку на 45–60 минут.

Запекание свеклы в фольге с тимьяном и чесноком позволяет создать эффект томления, при котором свекла равномерно пропекается и пропитывается ароматами чеснока и базилика. Такой питательный гарнир из запеченной свеклы идеально сочетается с мясными блюдами, мягкими сырами или служит самостоятельной вегетарианской закуской. Это блюдо без лишних хлопот готовится практически самостоятельно и является примером современной и полезной кухни.

