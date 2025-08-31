День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:30

Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями

Помидоры с чесноком и вишневыми листьями Помидоры с чесноком и вишневыми листьями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые помидоры на зиму с вишневыми листьями и чесноком — это классика русской кухни, где вишневые листья дарят неповторимый миндальный аромат и помогают сохранить плотность томатов, а чеснок добавляет пикантную остроту. Такие ароматные соленья получаются упругими, с богатым букетом вкусов.

Пахучие соленые помидоры с нотками вишневого листа идеально подходят к картофельным блюдам, кашам и в качестве самостоятельной закуски. Их сбалансированный вкус с легкой кислинкой и чесночной остротой высоко ценится любителями традиционных заготовок.

Для приготовления требуется 2 кг плотных помидоров (сливки или бурые), 10–12 вишневых листьев, 2 головки чеснока, 80 г соли на 1,5 л воды, 5 зонтиков укропа, 5 листьев смородины, 3 листа хрена, 1 острый перчик.

На дно эмалированной посуды или банки укладывают половину пряностей и вишневых листьев. Помидоры аккуратно размещают слоями, перекладывая оставшимися листьями и пластинами чеснока. Заливают холодным рассолом (соль растворяют в кипяченой воде, охлаждают). Сверху кладут гнет и оставляют для ферментации при 18–20°C на 2–3 дня. После появления пузырей готовые соленья переносят в холод для длительного хранения.

Эти душистые помидоры с вишневыми листьями и чесноком станут украшением зимнего стола. Приятного аппетита!

помидоры
чеснок
домашние заготовки
еда
