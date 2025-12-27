Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 11:07

Только яблоки, корица и крошка из печенья — делаю венский «Цветченкухен»: не пирог, а сокровище из долек и теста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Австрийская кухня дарит нам не только знаменитый штрудель, но и более простые, но от этого не менее восхитительные десерты. Венский пирог «Цветченкухен» — яркое тому подтверждение. Его прелесть в удивительной простоте и гениальном сочетании: слой сочных яблок с корицей, укрытый сверху хрустящей сладкой крошкой из песочного теста или печенья. В процессе выпекания сок от фруктов пропитывает нижние слои, делая их нежными, а верхняя «шапка» превращается в румяную, рассыпчатую корку. Это не просто открытый пирог — это настоящее сокровище, где фрукты и тесто создают идеальный дуэт уюта и домашнего тепла.

Рецепт приготовления

Вам понадобится: 1 кг кисло-сладких яблок, 150 г сахара, 1-2 ч. л. молотой корицы, 200 г песочного печенья (или готовой песочной крошки), 150 г муки, 100 г холодного сливочного масла, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Смешайте их с 50 г сахара и корицей. Печенье измельчите в крошку блендером или скалкой. В миске смешайте муку, оставшиеся 100 г сахара, соль и холодное масло, нарезанное кубиками. Разотрите пальцами в крошку, затем добавьте печенье и быстро перемешайте. В форму для запекания (примерно 22 см) выложите яблоки. Равномерно распределите сверху песочную крошку, слегка утрамбуйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета крошки. Дайте пирогу немного остыть в форме. Подавайте тёплым или комнатной температуры, при желании со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
