В Петербурге мясник изнасиловал школьницу

В Санкт-Петербурге арестовали 28-летнего гражданина Палестины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы, передает «Фонтанка». Инцидент произошел в конце июля в квартире в Красносельском районе.

По данным источника, мужчина, имеющий вид на жительство в России, работал резчиком мясопродуктов и сейчас находится под стражей. Поводом для возбуждения дела стала информация от социального педагога школы, которая во время беседы с 15-летней ученицей выявила факты длительных домогательств.

Правоохранительные органы провели задержание подозреваемого спустя неделю после обращения педагога. По информации следствия, преступление было совершено в жилом помещении, где проживает обвиняемый.

Ранее в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Преступление произошло 5 сентября в поселке Ольховатка, где подозреваемый после издевательств над ребенком закопал тело. Правоохранители вышли на преступника по приметам и заставили указать место захоронения.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш учитель надругался над пятилетней ученицей, воспользовавшись отключенным видеонаблюдением в школе. Девочка рассказала родителям о случившемся, после чего те обратились в полицию и больницу. Педагога арестовали.