06 сентября 2025 в 14:58

Учитель-педофил изнасиловал пятилетнюю девочку прямо в школе

В Индии учитель надругался над пятилетней девочкой, пока не работали камеры

Учитель из индийского штата Мадхья-Прадеш надругался над пятилетней девочкой, пока в школе не работало видеонаблюдение, сообщает Bhaskar English. По информации издания, все произошло в тот момент, когда ребенок остался с мужчиной наедине. Отмечается, что педагог не только приставал к ученице, но и жестоко с ней обращался.

Пострадавшая пришла домой и проплакала всю ночь. Когда родители спросили, что случилось, дочь рассказала о действиях учителя. Мать и отец написали заявление в полицию и обратились в больницу, где зафиксировали факт изнасилования. Педофила арестовали.

Ранее в Казахстане суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего гражданина Узбекистана, признанного виновным в неоднократном изнасиловании подростка. В середине 2024 года мужчина приехал в республику на заработки. Воспользовавшись беспомощным состоянием 14-летней девочки из соседнего дома, он несколько раз надругался над ней.

До этого стало известно, что в Бишкеке мужчина годами насиловал дочь с детским церебральным параличом. По словам матери ребенка, супруг напивался и избивал их на протяжении нескольких лет. Однажды он выгнал женщину на улицу в нижнем белье, закрылся в доме и надругался над девочкой.

