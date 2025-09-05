Мужчина выгнал полуголую жену на улицу и изнасиловал дочь с ДЦП Житель Бишкека годами избивал жену и насиловал дочь с ДЦП

Житель Бишкека годами насиловал дочь с детским церебральным параличом, рассказала журналистка Алтынай Арстанбекова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мать рассказала, что супруг напивался и избивал их на протяжении нескольких лет.

В декабре прошлого года мужчина вернулся домой и устроил скандал. Он выгнал жену на улицу в нижнем белье и закрылся. Спустя час приехала милиция и задержала агрессора. По словам женщины, на следующий день она заметила на нижнем белье дочери следы. В больнице медики объяснили, что девочку изнасиловали не в первый раз.

Пострадавшая отметила, что не обращалась в правоохранительные органы, так как муж регулярно запугивал ее. Он угрожал, что обладает влиятельными связями и избежит наказания. По словам женщины, он также угрожал убить ее в случае попытки подать заявление.

Ранее мужчину, который осенью 2023 года похитил, изнасиловал и спрятал в диване страдающую аутизмом 10-летнюю девочку, признали невменяемым. Родители ребенка оспаривают такое решение и настаивают на тюремном сроке, указывая на противоречия в материалах дела.