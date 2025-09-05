Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 10:35

Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение

Суд счел невменяемым прятавшего девочку в диване педофила из Нижнего Новгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину, который осенью 2023 года похитил, изнасиловал и спрятал в диване страдающую аутизмом 10-летнюю девочку, признали невменяемым, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, родители ребенка оспаривают такое решение и настаивают на тюремном сроке, указывая на противоречия в материалах дела.

У мужчины диагностировано психическое расстройство. Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления обвиняемый не осознавал свои действия. Вместо тюрьмы суд решил отправить его на принудительное лечение.

Девочка два года назад выбежала из квартиры в Нижнем Новгороде. Ребенка искали на улице, но обнаружили в диване 44-летнего соседа. Мужчина похитил девочку, несколько часов издевался над ней, после чего спрятал. Преступника задержали в тот же день.

Родители утверждают, что в первые три дня после случившегося их дочь была в истерике, перестала говорить, бросалась на стены. Речь так и не восстановилась.

Семья не согласна с решением суда. Родители указывают, что мужчина спрятал ребенка и долго не открывал дверь. На вопрос полицейских о содержимом дивана он утверждал, что там «всякий хлам». По их мнению, педофил сознательно пытался скрыть преступление.

По данным канала, после апелляции суд оставил приговор без изменений. Родители писали жалобу генпрокурору, дело направили в Москву, но вскоре вернули в Нижний Новгород.

В начале сентября в Пушкине мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал играющую во дворе дома шестилетнюю девочку. Полиция устанавливает личность мужчины, в отношении него могут возбудить уголовное дело.

педофилы
насильники
изнасилования
Нижний Новгород
