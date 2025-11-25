День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:09

В Тюмени мастер с ДЦП начал производство особых свеч

В Тюмени мастер с ДЦП начал производство свеч в виде советских игрушек

Свеча в виде елки в представлении ИИ Свеча в виде елки в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Тюмени мастер с ДЦП начал создавать свечи с особыми смыслами, сообщает Readovka.news. Он делает свечи в виде советских игрушек.

Мужчина рассказал, что сам оборудовал мастерскую. Там он проводит бесплатные занятия для взрослых и детей с ограниченными возможностями.

Он отметил, что, помимо заработка, хочет помогать другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. В дальнейшем житель Тюмени планирует расширить производство и обучить мастерству как можно большее количество людей.

Ранее искусствовед Екатерина Буркова рассказала, что новогодние игрушки, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, представляют наибольшую историческую и культурную ценность. Она отметила, что стоимость крайне редких экземпляров может доходить до сотен тысяч рублей.

Тюмень
игрушки
ДЦП
свечи
