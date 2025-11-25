В Тюмени мастер с ДЦП начал производство особых свеч В Тюмени мастер с ДЦП начал производство свеч в виде советских игрушек

В Тюмени мастер с ДЦП начал создавать свечи с особыми смыслами, сообщает Readovka.news. Он делает свечи в виде советских игрушек.

Мужчина рассказал, что сам оборудовал мастерскую. Там он проводит бесплатные занятия для взрослых и детей с ограниченными возможностями.

Он отметил, что, помимо заработка, хочет помогать другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. В дальнейшем житель Тюмени планирует расширить производство и обучить мастерству как можно большее количество людей.

Ранее искусствовед Екатерина Буркова рассказала, что новогодние игрушки, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, представляют наибольшую историческую и культурную ценность. Она отметила, что стоимость крайне редких экземпляров может доходить до сотен тысяч рублей.