Мужчине дали пожизненный срок за изнасилование 14-летней девочки

В Туркестанской области Казахстана суд вынес приговор 35-летнему гражданину Узбекистана, признав его виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает телеканал Otyrar. Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Подсудимый в середине 2024 года приехал в Республику Казахстан для проведения строительных работ. Находясь в доме в Келесском районе, выполняя работы, он воспользовался беспомощным состоянием девочки 2011 года рождения из соседнего дома и несколько раз совершил с ней половой акт против ее воли, — сказано в заявлении суда.

Ранее житель города Юрги Кемеровской области был приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы. Преступление было совершено 15 марта 2025 года, когда осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать девочки узнала о преступлении и обратилась в правоохранительные органы.

До этого мужчина, который осенью 2023 года похитил, изнасиловал и спрятал в диване 10-летнюю девочку, страдающую аутизмом, был признан невменяемым. Суд установил, что на момент совершения преступления обвиняемый не осознавал характер своих действий из-за психического расстройства.