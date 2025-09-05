Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:07

Мужчине дали пожизненный срок за изнасилование 14-летней девочки

В Казахстане мужчину посадили на пожизненное за изнасилование 14-летней девочки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Туркестанской области Казахстана суд вынес приговор 35-летнему гражданину Узбекистана, признав его виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает телеканал Otyrar. Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Подсудимый в середине 2024 года приехал в Республику Казахстан для проведения строительных работ. Находясь в доме в Келесском районе, выполняя работы, он воспользовался беспомощным состоянием девочки 2011 года рождения из соседнего дома и несколько раз совершил с ней половой акт против ее воли, — сказано в заявлении суда.

Ранее житель города Юрги Кемеровской области был приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы. Преступление было совершено 15 марта 2025 года, когда осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать девочки узнала о преступлении и обратилась в правоохранительные органы.

До этого мужчина, который осенью 2023 года похитил, изнасиловал и спрятал в диване 10-летнюю девочку, страдающую аутизмом, был признан невменяемым. Суд установил, что на момент совершения преступления обвиняемый не осознавал характер своих действий из-за психического расстройства.

изнасилования
преступления
Казахстан
дети
