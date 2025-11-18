Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 21:09

Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Измайловский суд Москвы вынес решение о взыскании более 13 млн рублей с актера Павла Деревянко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Долг возник в результате неудачного сотрудничества с криптобизнесменом. Суд постановил, что Деревянко и Григорий Мулузян обязаны совместно погасить задолженность по договору займа, включая проценты, неустойку, и покрыть судебные издержки.

Выяснилось, что криптобизнесмен Сергей Николенко изначально предоставил Деревянко и Мулузяну заем в размере 5 млн рублей по договору, который предполагал возврат средств в июне 2024 года. Однако деньги так и не были возвращены, что вынудило Николенко обратиться в суд. Сначала суд постановил, что Мулузян обязан выплатить долг в одиночку. Однако апелляция отменила это решение, и дело было направлено на повторное рассмотрение.

Ранее сообщалось, что счета компании Деревянко «Бии Соул» арестованы из-за долга в 700 тыс. рублей. Компания номинально занималась разработкой компьютерного ПО.

