18 ноября 2025 в 12:44

Деревянко рискует потерять свой бизнес

Mash: актер Павел Деревянко рискует потерять бизнес из-за долгов

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канала Mash пишет, что актер Павел Деревянко рискует потерять свой бизнес: счета его компании «Бии Соул» арестованы уже больше года из-за накопившегося долга в 700 тысяч рублей. По информации журналистов, компания актера якобы вкладывалась в некий криптопроект на основании фиктивного договора.

Mash сообщает, что организация «Бии Соул», которая номинально занималась разработкой компьютерного ПО, имеет 15 исполнительных производств, не подает налоговые декларации и не платит налоги с лета 2024 года. Источник добавил, что приставы закрыли дело по 27 штрафам ГИБДД, так как «должника не нашли», что стало для налоговой сигналом о том, что компания фактически брошена.

Как пишет Mash, ситуация связана с делами бывшего партнера Деревянко, криптоинвестора Григория Музуляна. Он, по данным источников, якобы прикрывал свои операции мнимыми сделками, в том числе фиктивным договором, через который было проведено 5 млн рублей.

Ранее Мулузяна обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 400 млн рублей. Тот частично признал вину и согласился возместить ущерб потерпевшим. От его действий также пострадал актер Артем Ткаченко, вложивший в его проект 22 млн рублей.

