Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве Экс-партнера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Экс-партнера актера Павла Деревянко по бизнесу Григория Мулузяна обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 400 млн рублей, сообщает ТАСС. Мулузян частично признал вину и возмещает ущерб потерпевшим.

За месяц до этого актер Артем Ткаченко лишился $200 тыс. и 6 млн рублей из-за мошенничества с криптовалютой. По словам актера, он передал деньги знакомому для совместного бизнеса, но никаких выплат не получил.

По данным источника издания в правоохранительных органах, в конце августа с заявлением в полицию обращался и актер Павел Деревянко. Полиция установила, что он заключил договоры с Музуляном о работе с криптовалютой, из-за чего он мог лишиться 45 млн рублей.

