Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве

19 октября 2025 в 08:04

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-партнера актера Павла Деревянко по бизнесу Григория Мулузяна обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 400 млн рублей, сообщает ТАСС. Мулузян частично признал вину и возмещает ущерб потерпевшим.

За месяц до этого актер Артем Ткаченко лишился $200 тыс. и 6 млн рублей из-за мошенничества с криптовалютой. По словам актера, он передал деньги знакомому для совместного бизнеса, но никаких выплат не получил.

По данным источника издания в правоохранительных органах, в конце августа с заявлением в полицию обращался и актер Павел Деревянко. Полиция установила, что он заключил договоры с Музуляном о работе с криптовалютой, из-за чего он мог лишиться 45 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Российского авторского общества (РАО) к эстрадному певцу Алексею Глызину. Согласно материалам дела, сумма требований составляет более 170 тыс. рублей. Основания для иска не раскрываются, однако известно, что РАО занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу исполнителей.

