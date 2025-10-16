С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей РАО через суд хочет взыскать с певца Глызина 170 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы примет к производству иск Российского авторского общества (РАО) к эстрадному певцу Алексею Глызину, пишет РИА Новости. Согласно материалам дела, сумма требований составляет более 170 тыс. рублей.

Исковое заявление было подано в конце сентября, и суд принял решение о рассмотрении дела в упрощенном порядке. Процедура предполагает вынесение решения на основании представленных документов без проведения устных слушаний. Основания для иска не раскрываются.

Согласно данным реестра правообладателей, певица Алла Пугачева сохранила в России авторские права на 166 музыкальных произведений. В документах она указана как автор текстов, композитор и исполнитель, что дает ей право получать вознаграждение за публичное исполнение этих композиций другими артистами.

