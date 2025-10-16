Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:34

С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей

РАО через суд хочет взыскать с певца Глызина 170 тысяч рублей

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы примет к производству иск Российского авторского общества (РАО) к эстрадному певцу Алексею Глызину, пишет РИА Новости. Согласно материалам дела, сумма требований составляет более 170 тыс. рублей.

Исковое заявление было подано в конце сентября, и суд принял решение о рассмотрении дела в упрощенном порядке. Процедура предполагает вынесение решения на основании представленных документов без проведения устных слушаний. Основания для иска не раскрываются.

Согласно данным реестра правообладателей, певица Алла Пугачева сохранила в России авторские права на 166 музыкальных произведений. В документах она указана как автор текстов, композитор и исполнитель, что дает ей право получать вознаграждение за публичное исполнение этих композиций другими артистами.

Ранее индивидуальная предпринимательница из Татарстана Венера Сибишова обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о частичном прекращении правовой охраны товарного знака Agent Beauty. Его правообладателем является блогер Анастасия Ивлеева. Сибишова утверждает, что владелец бренда фактически не использует его в коммерческой деятельности.

РАО
суды
иски
Алексей Глызин
