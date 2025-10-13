Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:09

Ивлееву через суд просят поделиться брендом

Россиянка оспорит товарный знак Agent Beauty Ивлеевой через суд

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индивидуальный предприниматель Венера Сибишова из Татарстана подала иск в суд по интеллектуальным правам с требованием частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, который принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой, передает РИА Новости. По данным агентства, предприниматель настаивает на том, что бренд не используется правообладателем.

Сибишова добивается аннулирования регистрации товарного знака в части услуг, связанных с управлением бизнесом, его организацией, бизнес-администрированием. Исковое заявление поступило в суд 7 октября и уже принято к рассмотрению. Предварительные слушания назначены на 1 декабря. К делу в качестве третьего лица привлечен Роспатент.

Ивлеева оформила регистрацию собственного товарного знака еще в 2020 году. Сибишовой принадлежит магазин косметики и парфюмерии под названием Beauty Agent.

Ранее профессиональный фотограф подал в суд на бывшую девушку, которая после расставания выложила в соцсетях снятые им фото и видео. Пара жила вместе, и в этот период мужчина создал серию работ с участием девушки. После разрыва она использовала эти материалы в личных и рекламных целях. Суд частично удовлетворил иск и обязал ответчицу выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.

