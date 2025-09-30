Пугачева сохранила в России права на 166 песен

Певица Алла Пугачева сохранила в России права на 166 музыкальных произведений, сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр правообладателей. Примадонна указана как автор текстов, композитор и исполнитель, за публичное исполнение композиций другими артистами она может получать вознаграждение.

Пугачева числится автором более 40 текстов и композитором 146 песен. Одновременно и автором, и композитором исполнительница выступила как минимум в 22 произведениях.

Российское авторское общество — это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей, — отметила юрист Ирина Остапчук.

Ранее жители деревни Грязь рассказали, что особняк Пугачевой без особого успеха сдается в аренду и постепенно приходит в негодность. На фасаде появились следы ржавчины и плесени, начинает разрушаться даже массивный забор. По словам соседей, большую часть времени замок пустует, привлекая лишь любопытных туристов, которые приезжают целыми автобусами.