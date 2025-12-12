Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 08:24

На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»

Суд Москвы отклонил иск издательства об авторских правах на хиты группы «Мираж»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы отклонил иск музыкального издательства «Джем» к предпринимателю Александру Морозову о взыскании 1 млн рублей за незаконное использование песен группы «Мираж», сообщила ТАСС представитель ответчика Валерия Рытвина. В качестве доказательства нарушения издательство через сайт Морозова заказало две виниловые пластинки с этими песнями, распространять которые бизнесмену, по их словам, они не разрешали.

Издательство утверждало, что обладает смежными правами на популярные композиции: «Звезды нас не ждут», «Музыка нас связала», «Видео», «Электричество», «Новый герой» и другие. Камнем преткновения стал лицензионный договор от 2013 года, на основании которого истец заявлял о своих правах. Юрист ответчика сообщила, что договор был дважды подвергнут судебной экспертизе, которая установила «агрессивное воздействие на документ».

Он подвергался термо-световому и локально химическому воздействию, что повлекло за собой существенное изменение свойств материалов письма этих документов, — рассказала Рытвина.

Примечательно, что судебная тяжба происходит на фоне обвинений в мошенничестве, выдвинутых против генерального директора издательства «Джем» Александра Черкасова.

Ранее гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что коллектив зарабатывает в среднем 2 млн рублей за один концерт, отметив, что эта сумма выше для частных и новогодних выступлений. При этом Горбашов подчеркнул, что группа получила новый виток популярности благодаря интересу молодежи.

