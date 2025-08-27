Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей

День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:40

Михаил Муромов Михаил Муромов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» 74-летний Михаил Муромов раскрыл в интервью NEWS.ru размер своей пенсии. По словам певца, она составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц. Дополнительные надбавки не начисляются из-за членства в РАО – Российского авторского общества — уточнил собеседник.

Пенсия моя составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц. Надбавок нет никаких — получаю авторские в РАО, это считается приработком и поэтому сняты все дотации. Сумму оглашать не буду — смешная, копеечная, — признался артист.

Он добавил, что не жалуется, благодарен и за это. Однако на такую сумму приходится в буквальном смысле выживать, уточнил артист эстрады.

Но я не жалуюсь, никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, родина, — дополнил исполнитель.

Он уточнил, что не имеет звания ни заслуженного, ни народного, за которые деятелям культуры положена дополнительная сумма. Также платных концертов не было давно, по его словам, не приглашают.

Ранее исполнительница хитов 90-х, 64-летняя певица Екатерина Семенова призналась, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей. У артистки нет звания заслуженной, и она, как и Муромов, входит в РАО — надбавки ей не положены.

Жена 78-летнего Бари Алибасова Елена сообщила, что его пенсия составляет 26 тысяч рублей. Продюсер также получает выплату за звание заслуженного артиста России и московскую надбавку. Данную сумму супруга основателя группы «На-На» назвала в целом достаточной для жизни в Москве.

