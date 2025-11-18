Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 22:53

Высказано предположение о местонахождении миллионов Миндича

The Economist: украденные Миндичем деньги могли перевести в Россию

Тимур Миндич Тимур Миндич Фото: Еврейская община города Днепропетровска
Читайте нас в Дзен

Часть украденных денег в рамках коррупционной схемы у госкомпании «Энергоатом» бизнесмен и соратник президента Украины Тимур Миндич якобы мог переправить в Россию, заявило издание The Economist. При этом журнал не привел никаких доказательств этой информации и не назвал ее источник.

Другая часть похищенных средств могла быть освоена на Украине. Журнал сообщил о строительстве четырех роскошных вилл под Киевом.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку.

Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В ведомстве сообщили, что собрали около тысячи аудиозаписей, доказывающих причастность первых лиц государства к многомиллионным хищениям. Кроме того, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств. Также депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что он имеет бизнес на территории Российской Федерации.

Россия
Украина
коррупция
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS
Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию
В Москве испытают новый вид автобуса
Силы ПВО защитили восемь регионов России от дронов ВСУ
Названа дата первого полета российского истребителя Су-75
Новые детали в деле Кунгурова: семья не верит в самоубийство, что известно
«Маяк надежды»: президент МОК призвала не смешивать спорт с политикой
Турецкий министр станет посредником между Украиной и Россией
«Они как скальпель»: Мясников озвучил самый опасный вид таблеток
Долги, мошенничество, роскошная свадьба: как живет Павел Деревянко
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Квартира продана — бабушка осталась: как покупать жилье у пенсионеров
Высказано предположение о местонахождении миллионов Миндича
«Мы очень рады»: Путин принял в Кремле премьера Монголии
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.