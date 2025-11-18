Высказано предположение о местонахождении миллионов Миндича

Часть украденных денег в рамках коррупционной схемы у госкомпании «Энергоатом» бизнесмен и соратник президента Украины Тимур Миндич якобы мог переправить в Россию, заявило издание The Economist. При этом журнал не привел никаких доказательств этой информации и не назвал ее источник.

Другая часть похищенных средств могла быть освоена на Украине. Журнал сообщил о строительстве четырех роскошных вилл под Киевом.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку.

Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В ведомстве сообщили, что собрали около тысячи аудиозаписей, доказывающих причастность первых лиц государства к многомиллионным хищениям. Кроме того, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств. Также депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что он имеет бизнес на территории Российской Федерации.