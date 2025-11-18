Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 21:07

Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей

Посол РФ Феоктистов: Аргентине нужно отдалиться от политизации Киевом темы детей

Дмитрий Феоктистов Дмитрий Феоктистов Фото: MFA Russia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Аргентине стоит дистанцироваться от циничных и аморальных попыток Украины политизировать тему детей, затронутых конфликтом, заявил посол России в республике Дмитрий Феоктистов. В своей статье, опубликованной газетой Perfil, он отметил, что с начала СВО Киев развернул беспрецедентную дезинформационную кампанию по очернению РФ.

Считаем попытки режима [президента Украины Владимира] Зеленского и его спонсоров-русофобов использовать детскую тему в целях очернения нашей страны циничными и откровенно аморальными. Призываем все государства, включая Аргентину, объективно оценивать ситуацию и дистанцироваться от политизации этого чувствительного вопроса, — написал дипломат.

Феоктистов объяснил, что для продвижения «лжи о похищениях» в феврале 2024 года в Киеве была создана коалиция, в состав которой вошла Аргентина. Данное объединение, по его словам, играет важную роль в распространении фейка о якобы незаконно вывезенных с территории Украины 20 тыс. несовершеннолетних.

Посол напомнил, что Россия проводит кропотливую работу по спасению мирных жителей из-под обстрелов ВСУ и воссоединению разлученных родственников, а факты возвращения детей верифицируются Международным комитетом Красного Креста.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что судьба украинских детей безразлична Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада, эти средства затем легализуются через благотворительные организации.

Аргентина
Украина
дети
Россия
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»
Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу
В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине
В небе над Британией появились «съедобные» созвездия
Бывшего вице-премьера Украины арестовали по скандальному делу Миндича
Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО
Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом
Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить
В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты
Младенца нашли живым в сливном бачке унитаза
Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко
Евродепутат призвал ЕС договариваться с Россией
Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей
Собянин сообщил о четвертом за сутки беспилотнике, атаковавшем Москву
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.