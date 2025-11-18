Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей Посол РФ Феоктистов: Аргентине нужно отдалиться от политизации Киевом темы детей

Аргентине стоит дистанцироваться от циничных и аморальных попыток Украины политизировать тему детей, затронутых конфликтом, заявил посол России в республике Дмитрий Феоктистов. В своей статье, опубликованной газетой Perfil, он отметил, что с начала СВО Киев развернул беспрецедентную дезинформационную кампанию по очернению РФ.

Считаем попытки режима [президента Украины Владимира] Зеленского и его спонсоров-русофобов использовать детскую тему в целях очернения нашей страны циничными и откровенно аморальными. Призываем все государства, включая Аргентину, объективно оценивать ситуацию и дистанцироваться от политизации этого чувствительного вопроса, — написал дипломат.

Феоктистов объяснил, что для продвижения «лжи о похищениях» в феврале 2024 года в Киеве была создана коалиция, в состав которой вошла Аргентина. Данное объединение, по его словам, играет важную роль в распространении фейка о якобы незаконно вывезенных с территории Украины 20 тыс. несовершеннолетних.

Посол напомнил, что Россия проводит кропотливую работу по спасению мирных жителей из-под обстрелов ВСУ и воссоединению разлученных родственников, а факты возвращения детей верифицируются Международным комитетом Красного Креста.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что судьба украинских детей безразлична Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада, эти средства затем легализуются через благотворительные организации.