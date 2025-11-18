Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 22:30

Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном

Трамп: США открыты для заключения сделки с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты открыты для заключения соглашения с Ираном, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По его словам, такую инициативу выразили власти Ирана.

Я думаю, они очень сильно хотят заключить сделку. Я абсолютно открыт для этого, и мы говорим с ними, и мы начинаем процесс, — сказал Трамп.

Вашингтон официально подтвердил свою готовность к диалогу с Тегераном, отметив, что иранская сторона также проявляет высокую активность в этом вопросе. Подробности переговоров Трамп пока не уточнил.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Ирана в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

До этого в Грузии рассказали о своих отношениях с США. Так, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, государство придерживается стратегии терпения в переговорах с Трампом. Грузия намерена восстановить стратегическое партнерство с США, несмотря на «пассивность нынешней администрации» Белого дома.

Дональд Трамп
Иран
США
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS
Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию
В Москве испытают новый вид автобуса
Силы ПВО защитили восемь регионов России от дронов ВСУ
Названа дата первого полета российского истребителя Су-75
Новые детали в деле Кунгурова: семья не верит в самоубийство, что известно
«Маяк надежды»: президент МОК призвала не смешивать спорт с политикой
Турецкий министр станет посредником между Украиной и Россией
«Они как скальпель»: Мясников озвучил самый опасный вид таблеток
Долги, мошенничество, роскошная свадьба: как живет Павел Деревянко
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Квартира продана — бабушка осталась: как покупать жилье у пенсионеров
Высказано предположение о местонахождении миллионов Миндича
«Мы очень рады»: Путин принял в Кремле премьера Монголии
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.