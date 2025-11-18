Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном

Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном Трамп: США открыты для заключения сделки с Ираном

Соединенные Штаты открыты для заключения соглашения с Ираном, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По его словам, такую инициативу выразили власти Ирана.

Я думаю, они очень сильно хотят заключить сделку. Я абсолютно открыт для этого, и мы говорим с ними, и мы начинаем процесс, — сказал Трамп.

Вашингтон официально подтвердил свою готовность к диалогу с Тегераном, отметив, что иранская сторона также проявляет высокую активность в этом вопросе. Подробности переговоров Трамп пока не уточнил.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Ирана в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

До этого в Грузии рассказали о своих отношениях с США. Так, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, государство придерживается стратегии терпения в переговорах с Трампом. Грузия намерена восстановить стратегическое партнерство с США, несмотря на «пассивность нынешней администрации» Белого дома.