16 ноября 2025 в 23:28

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лилейник гибридный — это чудо-многолетник для дачи. Он цветет и сохраняет декоративность под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами.

Его главное преимущество — невероятная жизнестойкость: жесткие ремневидные листья не рвутся при сильном ветре, цветы не повреждаются дождем и не выгорают на солнце, а мощная корневая система надежно удерживает растение даже в самый сильный ураган. Этот многолетник способен десятилетиями расти на одном месте, ежегодно с июня по август образуя множество цветов всех возможных оттенков.

Лилейник переносит и летнюю засуху, и зимние морозы, не требуя укрытия. Растение практически не поражается вредителями и болезнями, а его густая листва успешно подавляет сорняки. Именно за эту феноменальную устойчивость ко всем капризам природы и способность цвести в условиях, где другие растения гибнут, лилейник заслужил репутацию самого надежного и «неубиваемого» многолетника.

Ранее был назван цветок, который можно сажать сразу после первого снега, — получите кустики синих и розовых цветов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
