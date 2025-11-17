Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех

В 04:57 мск сегодня Луна перейдет в 27-й день последнего в этому году осеннего лунного цикла. Период предстоит весьма интересный, и на реализацию возможностей, которые он предоставляет, у нас будет более суток.

Какая фаза Луны сегодня, какой знак зодиака оказывает влияние

Четвертая фаза убывающей Луны означает, что совсем скоро тонкий серп месяца истает и на несколько ночей воцарится темнота. Нас ждет последнее новолуние осени. Ну а пока вместе с Луной подчиняемся харизматичному и жестокому Скорпиону, который управляет спутником Земли сегодня.

Общая характеристика 27-х лунных суток

Сегодня день разума и интуиции. Делайте так, как вам кажется верным, не оглядываясь на других. И тогда вас ждут озарения, новые идеи и интересные открытия. Сегодня можно найти решение очень старых проблем, легкий выход из неприятной ситуации или получить важный опыт, который пригодится в будущем.

Бизнес и деньги в четвертой лунной фазе

Новые проекты в этот день начинать не стоит, а вот реализация тех, что в работе уже давно, принесет новый интересный опыт. Большую пользу принесут различные дискуссии и обсуждения. Успех ждет ученых и исследователей. В финансовой сфере лучше заняться возвратом долгов, чем извлечением прибыли.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Сегодняшний день не доставит проблем со здоровьем. Даже самые опасные, на первый взгляд, болезни, пройдут быстро и без следа. Для улучшения общего самочувствия и получения положительных эмоций на пользу пойдут водные процедуры: полезно посещать бассейн, баню, сауну, можно заняться закаливанием или принять контрастный душ.

Свадьба и любовь в конце лунного цикла

Браки, заключенные в этот день, будут удачными. Однако сама свадьба будет скорее лиричной, чем веселой. В общении с родственниками ожидайте получения неожиданных новостей. Впрочем, почти наверняка они будут полезными или приятными.

Природа под Луной

В преддверии скорого новолуния рыба сегодня будет клевать плохо. Не удастся наловить даже мальков на поживу кошке. Садоводы могут заняться защитой хвойных от снега и ветра зимой.

