16 ноября 2025 в 13:00

Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов

Установка ветрозащитных экранов — создаем микроклимат для любимых растений в саду и на даче Установка ветрозащитных экранов — создаем микроклимат для любимых растений в саду и на даче Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Зимний ветер может быть безжалостен к садовому или дачному участку. Он не только ломает ветви, но и безжалостно высушивает почву и растения, что опасно для молодых и вечнозеленых культур. Правильно установленные ветрозащитные экраны становятся настоящим спасением, создавая на участке мягкий и стабильный микроклимат, что особенно важно для регионов с холодными и ветреными зимами, таких как Урал и Ленинградская область.

Какие растения нужно защищать

Прежде всего защита нужна молодым хвойным растениям, таким как туи и ели (например, популярная ель Коника), которые страдают от зимних ветров и солнечных ожогов. Также в защите нуждаются вечнозеленые рододендроны, чьи листья легко обезвоживаются на ветру.

Выбор материала для экрана

Для ветрозащиты можно использовать как готовые, так и подручные материалы.

  • Готовые решения: эффективны экраны из поликарбоната, оргстекла или прочного пластика. Они пропускают свет, но надежно блокируют ветер.

  • Временные конструкции: до момента роста живой изгороди можно использовать щиты из дерева.

  • Живые изгороди: в качестве долговременной альтернативы высадите плотный ряд хвойных (ели, туи, пихты) или лиственных кустарников (боярышник, сирень, кизильник). Хвойные растения, в отличие от лиственных, обеспечивают защиту круглый год.

Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секреты правильной установки

  • Расположение. Устанавливайте ветрозащитные экраны перпендикулярно к направлению господствующих ветров. Чаще всего достаточно защитить наиболее продуваемую сторону, а не весь периметр.

  • Расстояние. Чтобы экран не затенял растения и не мешал вентиляции, рекомендуется отступать от защищаемых грядок и растений на расстояние, примерно равное 2-3 высотам самого экрана.

  • Прочность. Конструкция должна быть надежно закреплена, так как ветер оказывает значительное горизонтальное давление.

Краткий совет по уходу

Регулярно проверяйте надежность креплений установленных ветрозащитных экранов, особенно после сильных ветров или снегопадов. Весной проведите ревизию: очистите поверхность от грязи, при необходимости подкрасьте или подремонтируйте каркас, чтобы конструкция прослужила долгие годы.

Правильная установка ветрозащитных экранов — это не просто строительство заграждения, а стратегический шаг к созданию процветающего сада. Всего одна надежная защита с наветренной стороны способна кардинально улучшить условия для ваших растений, подарив им здоровье, а вам — спокойствие.

Ранее мы рассказывали, как подготовить теплицу к новому дачному сезону уже сейчас.

Виктория Семенова
В. Семенова
Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов
