12 ноября 2025 в 08:00

Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая

Осень подошла к концу, а значит, самое время подумать о подготовке сада к будущему сезону. Важнейшим элементом этой подготовки является тщательная уборка и дезинфекция теплицы. Эти работы помогают уничтожить возбудителей болезней, личинок вредителей и создать здоровую среду для новых растений, что является залогом богатого урожая.

Почему это так важно?

Оставшиеся с прошлого сезона растительные остатки (ботва, листья) и грязь на каркасе и стенках теплицы — это рассадник инфекций. Без должной очистки патогены успешно перезимуют и с первым весенним теплом атакуют молодую рассаду. Правильно проведенная уборка и дезинфекция теплицы разрывает этот порочный круг.

Выбираем подходящее время

Погода в ноябре переменчива, но для уборки теплицы это не помеха. Работы можно проводить даже при небольшой минусовой температуре и наличии снега. Главное — выбрать сухой, безветренный день. Мытье конструкций и укрывного материала в мороз может быть неудобным, но саму уборку мусора и подготовку начать вполне реально. В ближайшее время такие работы актуальны для большинства регионов России, где установилась прохладная погода, но еще не ударили сильные морозы.

План работ: шаг за шагом

Вот простой и эффективный алгоритм, который поможет привести вашу теплицу в порядок.

  1. Убираем растительные остатки. Начните с того, что нужно вынести из теплицы все остатки растений: ботву, корни, несобранные плоды. Это основной источник проблем на будущий год, поэтому их лучше сжечь или отправить в компостную кучу подальше от теплицы.

  2. Снимаем и промываем укрывной материал. Если вы используете съемные укрывные материалы (например, пленку или нетканое полотно), и погода позволяет, их необходимо снять, промыть теплым мыльным раствором и тщательно просушить перед хранением. Это не только очистит их, но и продлит срок службы.

Уборка и дезинфекция теплицы — как очистить свой огород от болезней за один день Уборка и дезинфекция теплицы — как очистить свой огород от болезней за один день Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Моем каркас и покрытие. Это ключевой этап дезинфекции. Для мытья стенок и каркаса теплицы из поликарбоната, стекла или пленки отлично подойдет теплый мыльный раствор или средство для мытья посуды. Тщательно промойте все внутренние поверхности, включая каждую планку каркаса, где скапливается грязь. После этого для усиления эффекта можно провести обработку специальными растворами для дезинфекции, которые окончательно уничтожат возбудителей болезней.

Потратив немного времени на уборку и дезинфекцию теплицы сейчас, вы создадите идеальные условия для роста сильных и плодовитых растений весной.

Ранее мы рассказывали, как укрывать растения от снега и в каких регионах эти работы еще можно провести.

