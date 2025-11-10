Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала

Погода в Подмосковье, Ленобласти и на Урале этой осенью радует садоводов: теплая и малоснежная погода позволяет доделать все осенние работы. У садоводов и дачников есть время подготовить участок к зиме и к новому дачному сезону весной. Одна из главных задач — установка зимних укрытий для растений, чтобы защитить ценные розы, виноград, гортензии, лаванду и хризантемы от морозов и снега.

Для кого и когда нужно укрытие

Установка зимних укрытий для растений — залог их здоровья и обильного цветения весной. Главное: не спешить с укрытием, учитывать погоду и особенности региона.

Подмосковье. Главные ориентиры — стабильные ночные минусы -5…-7 °C и сброс листьев. Оптимальный срок — конец октября — начало ноября. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, слишком позднее — к повреждению растений при морозах.

Ленинградская область. Последние дни октября — начало ноября. Важно ориентироваться на устойчивое похолодание и погоду. Виноград укрывают лапником и пленкой, лозу укладывают на лапник, пришпиливают, сверху укладывают лапник еще одним слоем.

Урал. Укрытие насаждений можно завершить, если позволяет погода, в середине ноября. Все перечисленные культуры требуют надежного «домика», особенно важно воздушно-сухое покрытие, чтобы избежать выпревания. Используют лапник, укрывной материал, иногда деревянные ящики или каркасы.

Установка зимних укрытий для растений: прячем от морозов и снега виноград, гортензии и розы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как укрывать растения

Для каждого растения подходят разные материалы: лапник, спанбонд, агроволокно, мульча. Важно вовремя проверить укрытия и при необходимости проветрить, чтобы избежать выпревания.

Розы: кусты окучивают, удаляют соцветия, укладывают лапник или мешковину вокруг, при желании — каркас. Сверху укрывают спанбондом или агроволокном плотностью 50–60 г/м². Важно, чтобы материал не касался напрямую листьев.

Гортензии: связывают ветви, укладывают лапник или сухие листья, поверх укрывают спанбондом или пленкой. В регионах с мягким климатом — мульчирование и лапник.

Лаванда: мульчируют торфом, перегноем или лапником. В холодных регионах — укрывают спанбондом и лапником, создавая «шалашик».

Хризантемы: обрезают побеги, оставляя 10 см пенька, укрывают лапником, сухими листьями или ветками. В сильные морозы — дополнительно укрывают материалом (спанбондом, лутрасилом, лапником или сухими листьями). Важна вентиляция, чтобы избежать выпревания.

Виноград: обрезают, укладывают лозу на лапник, сверху добавляют еще один слой лапника, укрывают пленкой. В регионах с суровыми морозами поверх лапника можно нетуго уложить в два слоя спанбонд плотностью 60–70 г/м².

Грамотная подготовка сада к зимовке — это уверенность в успехе следующего сезона.

