26 сентября 2025 в 22:30

Розы и морозы: как и чем укрыть нежные цветы на зиму в Подмосковье?

Фото: Сергей Мальгавко /РИА Новости

Каждый подмосковный садовод задается вопросом, как укрыть розы на зиму в Подмосковье правильно, чтобы сохранить их красоту. Успех зависит от выбора лучших материалов и сроков в 2025 году, которые обеспечат надежную защиту. Грамотная подготовка — залог пышного цветения в будущем сезоне.

Розы в Подмосковье страдают не столько от сильных морозов, сколько от перепадов температур. Оттепели сменяются резкими заморозками, что приводит к выпреванию корневой шейки и образованию ледяной корки. Без защиты побеги высыхают от зимнего ветра, а мороз может погубить почки. Правильное укрытие решает эти проблемы, обеспечивая растению стабильный сухой микроклимат. Эффект вы увидите весной: здоровый, тронувшийся в рост куст, который летом подарит обильное цветение.

Как и когда прятать цветы от холодов?

Ответ на вопрос, как укрыть розы на зиму в Подмосковье, начинается с выбора материалов. Классикой остается еловый лапник, который отлично задерживает снег. Из современных материалов популярностью пользуется спанбонд (агротекстиль) плотностью от 60 г/м². При планировании работ на сезон важно учитывать актуальные рекомендации по лучшим материалам и срокам 2025 года. Многие садоводы выбирают специализированные укрывные чехлы для роз с каркасом. Не используйте полиэтиленовую пленку — она создает парниковый эффект.

Процесс укрывания состоит из нескольких шагов.

  1. В конце октября, после первых заморозков, обрежьте листья и невызревшие побеги;

  2. Окучьте основание куста сухой землей или компостом на высоту 20–30 см;

  3. Установите вокруг розы каркас из проволоки — он не даст снегу поломать ветки;

  4. При наступлении устойчивых отрицательных температур (середина ноября) накройте каркас в два-три слоя спанбондом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенности ухода весной

Когда весной наступает потепление, не спешите снимать укрытие с роз — дождитесь стабильной температуры выше 0 градусов днем и ночью. Снимайте материалы постепенно: сначала проветривайте кусты в теплые дни, а затем убирайте ткань слоями. Резко раскрывать кусты нельзя: яркое солнце и возвратные заморозки могут навредить побегам.

Особые рекомендации для садоводов: от Подмосковья до Улан-Удэ и Нижнего Новгорода

В Подмосковье розы укрывают на зиму агротекстилем и каркасом, чтобы защитить от перепадов температур и влаги. Если зимой мало снега, следите за влажностью почвы и периодически протыкайте укрытие палкой, чтобы обеспечить вентиляцию.

А вот в Улан-Удэ, где морозы сильные, а снега мало, стоит использовать толстый слой сухих листьев, лапника и двойной спанбонд, а также подгребайте снег к кустам. Весной укрытие снимайте поэтапно.

В районе Нижнего Новгорода главная опасность — сырость, поэтому защищайте розы от влаги пленкой и сухим окучиванием, не забывая о проветривании. И в каждом регионе сроки укрытия — это устойчивые заморозки, обычно октябрь-ноябрь.

Правильное укрытие роз на зиму — залог их красоты и здоровья. Используйте лучшие материалы и сроки в 2025 году, а главное — не забывайте регулярно проверять состояние кустов зимой и ранней весной.

Ранее мы делились с вами советом, как обрезать розы осенью, чтобы весной ваш цветник поражал воображение!

