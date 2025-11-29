День матери
Черенкование роз зимой: простой способ укоренения в воде с медом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие думают, что размножать розы черенками можно только летом, но это не так. Осенью и зимой этот процесс тоже отлично работает, нужно лишь знать один маленький секрет правильной подготовки. Этот способ очень простой и не потребует от вас специальных навыков или теплицы.

Выберите для черенка упругую ветку средней толщины и сделайте ровные срезы. Нижний срез должен быть косым, прямо под почкой, а верхний — прямым и на пару сантиметров выше почки. Оптимальная длина черенка — 15-20 см.

После среза поставьте их ненадолго в чистую воду. Для укоренения идеально подходит вода с добавлением натурального стимулятора — меда. Достаточно развести одну чайную ложку меда в литре теплой воды. Поставьте банку с черенками на светлый подоконник без сквозняков. Следите, чтобы вода покрывала только нижнюю почку, и меняйте ее каждые два-три дня. Уже через месяц вы заметите первые крепкие корешки.

Ранее сообщалось, что неожиданный белый пушок на земле в цветочном горшке может серьезно навредить вашим зеленым любимцам. Эта плесень не только портит вид растения, но и мешает корням дышать, постепенно ослабляя их. К счастью, справиться с ней можно с помощью простых и доступных средств, которые есть в каждом доме.

