Черенкование роз зимой: простой способ укоренения в воде с медом

Многие думают, что размножать розы черенками можно только летом, но это не так. Осенью и зимой этот процесс тоже отлично работает, нужно лишь знать один маленький секрет правильной подготовки. Этот способ очень простой и не потребует от вас специальных навыков или теплицы.

Выберите для черенка упругую ветку средней толщины и сделайте ровные срезы. Нижний срез должен быть косым, прямо под почкой, а верхний — прямым и на пару сантиметров выше почки. Оптимальная длина черенка — 15-20 см.

После среза поставьте их ненадолго в чистую воду. Для укоренения идеально подходит вода с добавлением натурального стимулятора — меда. Достаточно развести одну чайную ложку меда в литре теплой воды. Поставьте банку с черенками на светлый подоконник без сквозняков. Следите, чтобы вода покрывала только нижнюю почку, и меняйте ее каждые два-три дня. Уже через месяц вы заметите первые крепкие корешки.

