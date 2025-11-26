День матери
26 ноября 2025 в 13:55

Розы на зиму теперь укрываю только так — не вымерзают и не выпревают: секретный способ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подготовка роз к зиме начинается заранее, по мягкой земле, но торопиться с укрытием не стоит. Главное правило: лучше укрыть на неделю позже, чем на день раньше. Розы спокойно переносят морозы до –10°C, поэтому укрывать их нужно только после установления стабильных холодов. Первый снег в ноябре не страшен и не требует укрытия — дождитесь сухой, морозной погоды.

Перед укрытием удаляют красные невызревшие побеги и обрабатывают кусты 3% раствором медного купороса против грибковых болезней. За месяц до зимы рекомендуется подкормка марганцем: 5 г марганцовки, литр 9% уксуса и 200 мл 3% перекиси водорода на 10 л воды, по литровой банке на куст.

Плетистые розы постепенно опускают горизонтально, штамбовые — утепляют место привоя несколькими слоями агроволокна или спанбонда. Спанбонд создаёт баланс влаги и воздуха, предотвращая вымерзание и подопревание. Глянцевая сторона сверху позволяет воде скатываться. Для регионов с морозами до –20°C используют два слоя, до –30°C — три.

Каркасы делают из стеклоарматуры, сетки или дешёвых досок, высота над кустом минимум 30 см. Снег сверху стабилизирует температуру и защищает от перепадов. Если каркасов нет, розы можно укоротить и накрыть ящиком с отверстиями и спанбондом, создавая воздушную прослойку. Такой подход обеспечивает надёжную защиту роз на всю зиму: они не вымерзают, не выпревают и прекрасно цветут весной.

