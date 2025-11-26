День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:28

Многолетник для занятых дачников: просто поливайте его иногда — и все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о пышно цветущем саде, но нет времени на сложный уход? Идеальное решение для вас — лилейник. Этот многолетник по праву считается королем сада для занятых дачников.

Он невероятно вынослив, растет на любой почве, кроме заболоченной, и требует минимального внимания. Его главный принцип — «посадил и забыл». Просто поливайте его иногда в особо засушливые периоды — и все! Лилейник будет годами украшать ваш участок, не требуя пересадки. С июня и до конца лета он выпускает множество изящных цветков, каждый из которых живет всего один день, но благодаря обилию бутонов куст постоянно усыпан яркими «граммофончиками» всех оттенков радуги.

Он устойчив к болезням, зимостоек и прекрасно разрастается. Подарите себе беззаботную красоту — посадите лилейник и наслаждайтесь пышным цветением без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в любое время года: будет цвести яркими помпонами с июня до заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Общество
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Быстрее рецепта выпечки не существует: слоеные язычки за 8 минут — пеките и наслаждайтесь
Общество
Быстрее рецепта выпечки не существует: слоеные язычки за 8 минут — пеките и наслаждайтесь
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Общество
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Посадите в ноябре — в мае получите ковер из алых шариков! Акцентный многолетник для яркого сада
Общество
Посадите в ноябре — в мае получите ковер из алых шариков! Акцентный многолетник для яркого сада
Посадите в ноябре — весной по 100 бутонов на одном кусте. Яркий купол из цветов притягивает взгляды!
Общество
Посадите в ноябре — весной по 100 бутонов на одном кусте. Яркий купол из цветов притягивает взгляды!
многолетники
цветы
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.