Многолетник для занятых дачников: просто поливайте его иногда — и все

Многолетник для занятых дачников: просто поливайте его иногда — и все

Мечтаете о пышно цветущем саде, но нет времени на сложный уход? Идеальное решение для вас — лилейник. Этот многолетник по праву считается королем сада для занятых дачников.

Он невероятно вынослив, растет на любой почве, кроме заболоченной, и требует минимального внимания. Его главный принцип — «посадил и забыл». Просто поливайте его иногда в особо засушливые периоды — и все! Лилейник будет годами украшать ваш участок, не требуя пересадки. С июня и до конца лета он выпускает множество изящных цветков, каждый из которых живет всего один день, но благодаря обилию бутонов куст постоянно усыпан яркими «граммофончиками» всех оттенков радуги.

Он устойчив к болезням, зимостоек и прекрасно разрастается. Подарите себе беззаботную красоту — посадите лилейник и наслаждайтесь пышным цветением без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в любое время года: будет цвести яркими помпонами с июня до заморозков.