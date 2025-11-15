Этот цветок можно сажать в любое время года: будет цвести яркими помпонами с июня до заморозков

Бархатцы — это уникальные цветы, которые можно успешно сажать в любое время года, и они неизменно будут дарить яркие солнечные соцветия. Их главное преимущество — феноменальная приспособляемость и быстрая всхожесть семян даже в неидеальных условиях.

Весной их сеют в грунт после заморозков, летом — для осеннего цветения, осенью — под зиму для раннего цветения следующей весной, а зимой — в домашних условиях для рассады. Эти цветы хороши своей устойчивостью к засухе, болезням и вредителям, а их корни выделяют вещества, оздоравливающие почву.

Бархатцы обожают за длительное цветение яркими помпонами с июня до самых заморозков всех оттенков желтого, оранжевого и красно-коричневого. Они не требуют особого ухода, растут на любой почве и прекрасно переносят пересадку даже в цветущем состоянии.

