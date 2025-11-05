Многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы

Садовая герань — идеальный многолетник для подзимней посадки. Сажаешь в ноябре, и он украшает сад долгие годы. Герань хороша своей феноменальной неприхотливостью: она зимостойка, засухоустойчива, растет на любых почвах и не требует укрытия.

В конце осени, когда почва уже подмерзла, посейте семена герани поверхностно в подготовленные грядки, слегка присыпьте песком и уплотните. Можно посадить и деленки корневищ, заглубив их на 5–7 см.

С июня до сентября она образует пышные кустики, усыпанные изящными цветами всех оттенков — от белоснежного до пурпурного и лилового. Садоводы ценят ее за способность расти в тени и красивые резные листья, которые осенью окрашиваются в багряные тона. Посаженная в ноябре герань пройдет естественную стратификацию и весной даст крепкие всходы, которые быстро превратятся в роскошные куртины.

