Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 23:23

Многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садовая герань — идеальный многолетник для подзимней посадки. Сажаешь в ноябре, и он украшает сад долгие годы. Герань хороша своей феноменальной неприхотливостью: она зимостойка, засухоустойчива, растет на любых почвах и не требует укрытия.

В конце осени, когда почва уже подмерзла, посейте семена герани поверхностно в подготовленные грядки, слегка присыпьте песком и уплотните. Можно посадить и деленки корневищ, заглубив их на 5–7 см.

С июня до сентября она образует пышные кустики, усыпанные изящными цветами всех оттенков — от белоснежного до пурпурного и лилового. Садоводы ценят ее за способность расти в тени и красивые резные листья, которые осенью окрашиваются в багряные тона. Посаженная в ноябре герань пройдет естественную стратификацию и весной даст крепкие всходы, которые быстро превратятся в роскошные куртины.

Ранее был назван цветок, семена которого можно сеять в ноябре даже в промерзшую землю или под дождем.

Читайте также
Из маленького семечка — эффектный ковер с малиново-огненными шапками! Многолетник-сказка заполонит яркими цветами
Общество
Из маленького семечка — эффектный ковер с малиново-огненными шапками! Многолетник-сказка заполонит яркими цветами
Посадите в ноябре — весной сотни розовых звездочек украсят вашу клумбу. Этот многолетник лучше высадить у забора
Общество
Посадите в ноябре — весной сотни розовых звездочек украсят вашу клумбу. Этот многолетник лучше высадить у забора
Сажаешь хоть после первого снега, хоть в проливной дождь — вырастают оранжевые и красные звезды
Общество
Сажаешь хоть после первого снега, хоть в проливной дождь — вырастают оранжевые и красные звезды
Сажаешь — и он цветет 9 месяцев даже при недостатке света и нерегулярном поливе: чудо-цветок
Общество
Сажаешь — и он цветет 9 месяцев даже при недостатке света и нерегулярном поливе: чудо-цветок
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Общество
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Махачкалинское «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Кубка России
Приметы 6 ноября: Светоед — обряды от сглаза и прощание с солнцем
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 ноября 2025 года
Первый за 14 лет паром последовал из Трабзона в Сочи
Более 200 тысяч человек остались без электричества в Херсонской области
ВСУ атаковали село в российском регионе
Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС
Стали известны детали о состоянии здоровья чемпиона Большунова
Рэп, мать-кинозвезда, враг Трампа: кто такой новый мэр Нью-Йорка Мамдани
Метеоролог рассказал, какая зима ожидается в этом году
«Теневая часть успеха»: Березин рассказал о завистниках Николаева
Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений
Названа самая красивая девушка на Земле
Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ
Уникальная «Бобровая Луна» появилась в небе над Россией
Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы
Семейная налоговая выплата: что это, кому положена, сколько можно вернуть
«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз
Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.