Бросаете семена в промерзшую землю в ноябре даже под дождем — получаете чудо-клумбу в мае

Семена этого удивительного выносливого цветка можно смело бросать в промерзшую землю в ноябре даже под дождем — уже в мае вы получите чудо-клумбу с яркими соцветиями.
Когда ноябрьские дожди сменяются заморозками, а земля превращается в холодную кашу, самое время сеять василек однолетний! Просто рассыпьте семена по поверхности и слегка притопчите. Влага только поможет семенам лучше закрепиться в почве, а холод стратифицирует их для дружных весенних всходов.
Уже в мае вы получите изящные кустики с ажурной листвой и нежными голубыми, розовыми или белыми цветами. Василек абсолютно неприхотлив, засухоустойчив. Это идеальное решение для тех, кто хочет ярких красок в саду без лишних хлопот, даже если все сроки посадки, казалось бы, давно упущены.
