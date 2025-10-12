Этот многолетник цветет ярче без подкормок и полива: его главный принцип — «посадил и забыл»

Мечтаете о красивом саде, но нет времени на уход? Тогда вам нужен молочай кипарисовый! Это удивительное многолетнее растение цветет только ярче без подкормок и полива. Его главный принцип — «посадил и забыл».

Молочай абсолютно засухоустойчив, ему хватает естественных осадков, а полив может даже навредить, вызвав загнивание корней. Он прекрасно растет на самых бедных, песчаных почвах и не нуждается в подкормках; избыток удобрений сделает куст рыхлым и менее декоративным.

Единственное, что от вас требуется, — выбрать для него солнечное сухое место и больше не трогать, только любоваться. Весной и в начале лета он покрывается облаком пушистых желто-зеленых соцветий, создавая яркий акцент в саду и наполняя воздух легким ароматом. Это идеальный цветок для тех, кто ценит природную красоту без хлопот.

