Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 22:28

Этот многолетник цветет ярче без подкормок и полива: его главный принцип — «посадил и забыл»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о красивом саде, но нет времени на уход? Тогда вам нужен молочай кипарисовый! Это удивительное многолетнее растение цветет только ярче без подкормок и полива. Его главный принцип — «посадил и забыл».

Молочай абсолютно засухоустойчив, ему хватает естественных осадков, а полив может даже навредить, вызвав загнивание корней. Он прекрасно растет на самых бедных, песчаных почвах и не нуждается в подкормках; избыток удобрений сделает куст рыхлым и менее декоративным.

Единственное, что от вас требуется, — выбрать для него солнечное сухое место и больше не трогать, только любоваться. Весной и в начале лета он покрывается облаком пушистых желто-зеленых соцветий, создавая яркий акцент в саду и наполняя воздух легким ароматом. Это идеальный цветок для тех, кто ценит природную красоту без хлопот.

Ранее был назван цветок, семена которого можно сеять даже в промерзшую землю. Летом вырастет синяя клумба.

Читайте также
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода
Общество
Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода
Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот: цветок для клумб и кашпо
Общество
Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот: цветок для клумб и кашпо
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Общество
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
Общество
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Самолет потерпел крушение и упал на автомобили
Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне
Российскому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Турции
Московский суперфинал турнира открыл новых звезд шахмат в России
Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским
Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге
В МЧС рассказали, что ждет москвичей в начале недели
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.