Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 03:46

Сею даже в промерзшую землю — и летом вырастает синяя клумба: цветок без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Василек однолетний — цветок без хлопот для подзимнего посева, который не боится похолодания. Сею даже в промерзшую землю в ноябре, когда температура опустится до –1–3 °C, и летом вырастает синяя клумба.

Рассыпьте семена по поверхности уплотненной грядки, слегка присыпьте заранее заготовленной сухой землей или торфом и укройте лапником для снегозадержания. Холодная стратификация пойдет семенам на пользу — они взойдут дружнее и раньше весенних посевов. Для роста васильку нужно только солнечное место и обычная садовая почва без застоя воды.

Он засухоустойчив, не требует подкормок и цветет с июня до сентября, образуя кружевные кустики с синими, розовыми, белыми или бордовыми цветами. Василек привлекает пчел, не болеет. После цветения он дает обильный самосев, поэтому на следующий год клумба обновится сама. Это беспроигрышный вариант для новичков и тех, у кого нет времени на сложный уход.

Ранее был назван многолетник, который при осенней посадке расцветет из-под снега раньше крокусов.

Читайте также
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Общество
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Цветок для идеального сада: эта красавица не боится дождя и ветра
Общество
Цветок для идеального сада: эта красавица не боится дождя и ветра
Посадите под зиму — и весной на даче увидите великолепный сад: раннецветущие растения
Общество
Посадите под зиму — и весной на даче увидите великолепный сад: раннецветущие растения
Многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается
Общество
Многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто находился в попавшем под удар ресторане на Украине
Энергетик оценил перспективы роста цен на топливо в России
Зря смеетесь, все в группе риска: ликбез от врача, как не заболеть гонореей
Тяжелая болезнь, смерть жениха, новые роли: где сейчас Анастасия Мельникова
Загадочное существо выбросило на пляж в Великобритании
Путин озвучил, к чему стремится Россия в отношении США
Раскрыты проблемы при возведении очистных сооружений на Байкале и Волге
Пентагон призвали объяснить атаки на суда в Карибском море
Процесс получения звания «Ветеран труда» могут упростить в России
Депутат назвал новый способ духовно обогатить российскую молодежь
В Индии родители заживо похоронили трехдневного младенца
Мощный пожар разгорелся у колеса обозрения во Владивостоке
«Не ходите туда»: Самбурскую поставили в неловкую ситуацию на шоу Малахова
Германия на грани развала: как Мерц ведет страну к катастрофе
Долг перед налоговой обнаружили еще у одной российской звезды
«Запустили дурочку»: раскрыта подоплека ссоры Трампа и Маска
Появились кадры с места ужасающего обрушения колледжа во Владивостоке
«Знает ситуацию»: Додик оценил осведомленность Путина о проблемах в Европе
Болезнь матери, долги, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков
Во Владивостоке частично обрушилось учебное заведение
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.