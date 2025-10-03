Сею даже в промерзшую землю — и летом вырастает синяя клумба: цветок без хлопот

Василек однолетний — цветок без хлопот для подзимнего посева, который не боится похолодания. Сею даже в промерзшую землю в ноябре, когда температура опустится до –1–3 °C, и летом вырастает синяя клумба.

Рассыпьте семена по поверхности уплотненной грядки, слегка присыпьте заранее заготовленной сухой землей или торфом и укройте лапником для снегозадержания. Холодная стратификация пойдет семенам на пользу — они взойдут дружнее и раньше весенних посевов. Для роста васильку нужно только солнечное место и обычная садовая почва без застоя воды.

Он засухоустойчив, не требует подкормок и цветет с июня до сентября, образуя кружевные кустики с синими, розовыми, белыми или бордовыми цветами. Василек привлекает пчел, не болеет. После цветения он дает обильный самосев, поэтому на следующий год клумба обновится сама. Это беспроигрышный вариант для новичков и тех, у кого нет времени на сложный уход.

