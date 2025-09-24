Этот многолетник расцветет из-под снега раньше крокусов: сажать в сентябре — октябре

Морозник — уникальный многолетник, который при осенней посадке (сентябрь — октябрь) прорастает и расцветет прямо из-под снега в феврале — марте даже раньше крокусов.

Его кожистые вечнозеленые листья и крупные чашевидные цветы (белые, розовые, пурпурные) не боятся морозов, резких перепадов температур и зимних оттепелей. Преимущества морозника: ядовитость (не повреждается грызунами и вредителями), способность десятилетиями расти на одном месте в тени и полутени.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте известь (морозник любит щелочные почвы), компост и дренаж. Разместите деленку корневища с почками на глубине 2–3 см, полейте и замульчируйте листвой. Это идеальный цветок для зимних садов, рокариев и теневых зон — он оживит ландшафт, когда природа еще спит.

