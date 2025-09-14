Живет 50 лет, не болеет, пышно цветет: этот цветок — любимец дачников

Этот цветок — любимец дачников. Его достаточно посадить на солнечное место, и он больше не принесет никаких хлопот. Живет 50 лет, не болеет и пышно цветет!

Пионы — короли сада, которые ежегодно устраивают потрясающее шоу из гигантских ароматных цветов. Их любят за феноменальную морозостойкость (до -40 °C), устойчивость к засухе, способность цвести даже в полутени и божественный аромат, который варьируется от нежно-розового до пряно-лимонного. Осенняя посадка (сентябрь) — единственный правильный вариант для пионов: в это время растение наращивает всасывающие корешки и весной сразу трогается в рост.

Выкопайте яму 60×60 см, насыпьте дренаж, добавьте ведро компоста, 200 г золы и 100 г суперфосфата. Деленку с 3–5 почками посадите так, чтобы почки были заглублены на 3–5 см, полейте и замульчируйте торфом. Уже в мае пион выдаст первые бутоны, а через 2–3 года превратится в пышный куст с 50+ цветами.

