Мороз -50 °C и ледяные ветра этому цветку нипочем: не вымерзает и не болеет

Морозник кавказский — многолетник, который выдерживает даже самые суровые зимы. Мороз до -50 °C и ледяные ветра этому цветку нипочем. Он пышно расцветает одним из первых, часто прямо из-под снега.

Его кожистые вечнозеленые листья не боятся ледяных ветров, а мощная корневая система проникает глубоко в почву, обеспечивая растение влагой и питанием даже в промерзшей земле. Цветы морозника распускаются уже в марте-апреле, выпуская нежные белые, розовые или пурпурные бутоны, которые не повреждаются возвратными заморозками.

Посадите его осенью в полутенистом месте с хорошо дренированной почвой, добавив в лунку компост и горсть золы — дальше он будет расти десятилетиями без всякого ухода. Морозник не вымерзает, не болеет и отпугивает вредителей ядовитым соком, оставаясь декоративным круглый год. Это идеальный выбор для самых холодных регионов, где другие многолетники не выживают.

