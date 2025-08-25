Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 20:28

Быстро приживается, просит подкормку 1 раз в год: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флокс метельчатый — король клумб, обладающий уникальными свойствами: продолжительное цветение (июль — сентябрь), морозостойкость (до −35°C) и насыщенный медовый аромат. Он быстро приживается и просит подкормку 1 раз в год.

Его пышные соцветия всех оттенков (от белого до фиолетового) привлекают бабочек, а срезанные цветы стоят в воде до 10 дней. Для сентябрьской посадки выберите солнечное место с влажной почвой (допустима легкая полутень). Выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост и 50 г золы. Деленку с 3–5 почками посадите, заглубив корневую шейку на 3 см, полейте и замульчируйте.

Уход прост: полив в засуху, подкормка весной комплексным удобрением и деление куста раз в 4–5 лет. Ну просто чудо-многолетник!

Ранее стало известно, какие многолетники не боятся холода и цветут всю осень.

