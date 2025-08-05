Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 00:05

Не боятся холода, цветут всю осень: достаточно посадить на солнечное место

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти многолетние цветы не боятся холода и цветут всю осень до первых заморозков, достигая высоты 1,5–2 м.

Осенью сад украсит новоанглийская астра — королева осеннего цветения с крупными ярко-фиолетовыми, розовыми или пурпурными цветами, собранными в пышные соцветия. Астры исключительно неприхотливы: растут на любых почвах, устойчивы к засухе и не требуют укрытия на зиму. Их густые кусты, усыпанные сотнями «звездочек», создают эффектные акценты в осеннем саду и привлекают бабочек.

Для пышного цветения достаточно посадить астры на солнечное место и поливать в засуху — они будут радовать красками, даже когда большинство растений уже готовится к зиме. Особенно хороши сорта «пепл дом» с насыщенными фиолетовыми цветами и «анденкен ан альма печке» с ярко-розовыми соцветиями.

Ранее были названы многолетники, которые пышно цветут в климатических условиях средней полосы России.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.