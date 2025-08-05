Не боятся холода, цветут всю осень: достаточно посадить на солнечное место

Не боятся холода, цветут всю осень: достаточно посадить на солнечное место

Эти многолетние цветы не боятся холода и цветут всю осень до первых заморозков, достигая высоты 1,5–2 м.

Осенью сад украсит новоанглийская астра — королева осеннего цветения с крупными ярко-фиолетовыми, розовыми или пурпурными цветами, собранными в пышные соцветия. Астры исключительно неприхотливы: растут на любых почвах, устойчивы к засухе и не требуют укрытия на зиму. Их густые кусты, усыпанные сотнями «звездочек», создают эффектные акценты в осеннем саду и привлекают бабочек.

Для пышного цветения достаточно посадить астры на солнечное место и поливать в засуху — они будут радовать красками, даже когда большинство растений уже готовится к зиме. Особенно хороши сорта «пепл дом» с насыщенными фиолетовыми цветами и «анденкен ан альма печке» с ярко-розовыми соцветиями.

Ранее были названы многолетники, которые пышно цветут в климатических условиях средней полосы России.