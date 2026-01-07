Цветок для дачника выходного дня: перенесет засуху в две-три недели между вашими приездами

Для дачников, которые могут уделять участку всего несколько дней в месяц, идеальным выбором станет тысячелистник птармика. Этот многолетник является настоящим воплощением неприхотливости и выносливости.

Он обладает глубокой и разветвленной корневой системой, которая позволяет ему добывать влагу из глубоких слоев почвы, спокойно перенося засуху в две-три недели между вашими приездами. Посаженный весной на солнечном месте, он быстро формирует плотные, но аккуратные кустики с узкими листьями, а с середины июня до самой осени выпускает множество высоких цветоносов, усыпанных мелкими, похожими на жемчужинки, махровыми белоснежными цветками.

Тысячелистник не боится ветра, дождя, бедной почвы и не требует подкормок. Единственный минимальный уход, который ему может потребоваться, — это обрезка отцветших соцветий, чтобы стимулировать новую волну цветения и предотвратить самосев, что легко можно сделать во время вашего очередного визита. Отличный цветок для дачника выходного дня.

Ранее было названо растение, которое цветет даже в густой тени с начала лета до самых заморозков.