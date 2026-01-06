Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 21:48

Цветок, который выживет и в жару, и в дождь, и на севере: приживется с первой попытки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете абсолютно неубиваемый, но при этом невероятно красивый цветок, который приживется с первой попытки в любом регионе от юга до севера и выживет и в жару, и в дождь, то ваш выбор — лилейник.

Этот многолетник по праву считается одним из самых выносливых декоративных растений в мире. Его мощная корневая система позволяет переживать и продолжительную засуху, и кратковременное переувлажнение. Он одинаково хорошо растет на солнце и в полутени, а его зимостойкость такова, что он не вымерзает даже в суровые сибирские зимы без укрытия.

При этом лилейник поражает разнообразием: современные гибриды предлагают всевозможные формы и расцветки — от нежных пастельных до почти черных, с махровыми лепестками, контрастной каймой или глазком. Каждый цветок живет всего один день, но на одном цветоносе их распускается десятки, обеспечивая непрерывное цветение с июня по август

Ранее был назван цветок, который обожает темные углы: пышно цветет там, где почти нет солнца.

Проверено редакцией
Читайте также
Неженка, которая не боится тени: этот цветок станет бриллиантом вашего сада
Общество
Неженка, которая не боится тени: этот цветок станет бриллиантом вашего сада
Не боится пасмурного лета, хорошо зимует: этот многолетник не доставит хлопот
Общество
Не боится пасмурного лета, хорошо зимует: этот многолетник не доставит хлопот
Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте — летом клумба расцветет без хлопот с рассадой
Общество
Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте — летом клумба расцветет без хлопот с рассадой
Тень — не приговор: растения для создания цветника на тенистых участках
Общество
Тень — не приговор: растения для создания цветника на тенистых участках
Россиянам ответили, что делать с новогодней елкой на даче после праздников
Общество
Россиянам ответили, что делать с новогодней елкой на даче после праздников
многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дуров опроверг зависимость Telegram от инвесторов из России
«Не играйте в игры с Россией»: Медведев ответил на угрозу Трампа
США согласились контролировать прекращение огня на Украине
В ООН связались с новыми властями Венесуэлы после похищения Мадуро
Трамп рассказал о неслучившемся импичменте из-за Зеленского
Москвичей массово эвакуировали из ТЦ из-за вспышки жира
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличили золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.