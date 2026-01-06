Цветок, который выживет и в жару, и в дождь, и на севере: приживется с первой попытки

Если вы ищете абсолютно неубиваемый, но при этом невероятно красивый цветок, который приживется с первой попытки в любом регионе от юга до севера и выживет и в жару, и в дождь, то ваш выбор — лилейник.

Этот многолетник по праву считается одним из самых выносливых декоративных растений в мире. Его мощная корневая система позволяет переживать и продолжительную засуху, и кратковременное переувлажнение. Он одинаково хорошо растет на солнце и в полутени, а его зимостойкость такова, что он не вымерзает даже в суровые сибирские зимы без укрытия.

При этом лилейник поражает разнообразием: современные гибриды предлагают всевозможные формы и расцветки — от нежных пастельных до почти черных, с махровыми лепестками, контрастной каймой или глазком. Каждый цветок живет всего один день, но на одном цветоносе их распускается десятки, обеспечивая непрерывное цветение с июня по август

