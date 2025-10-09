Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:45

Зацветает, как только тает снег: этот многолетник превратит сад в лесную сказку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зацветает одной из первых и превращает весенний сад в сказку! Печёночница благородная — нежный многолетник из семейства лютиковых, который появляется, как только тает снег. Её бархатистые цветки — небесно-голубые, сиреневые, розовые или белые — становятся первыми яркими акцентами в саду после долгой зимы. Растение вырастает всего до 10–15 см, но его хрупкая красота способна преобразить любой уголок сада.

Печёночница предпочитает полутень и рыхлую, богатую перегноем почву. Она чувствует себя прекрасно под кронами деревьев и кустарников, где снег сходит чуть позже, а влажность сохраняется дольше. Цветение продолжается около трёх недель — с конца марта по апрель. После цветения растение образует плотную куртину из трёхлопастных, тёмно-зелёных листьев, которые сохраняют декоративность до конца лета.

Этот многолетник отличается зимостойкостью и способен выдерживать морозы до –30 °C без укрытия. На одном месте печёночница может расти более 10 лет, постепенно разрастаясь и образуя живописные ковры. Она не требует особого ухода, не боится перепадов температуры и ежегодно радует садоводов своим ранним цветением и природной элегантностью — настоящая лесная красавица, покоряющая с первого взгляда.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
