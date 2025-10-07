Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет! Морозник — многолетнее растение из семейства лютиковых, которое давно полюбилось садоводам за свою морозостойкость и раннее цветение. Этот компактный травянистый многолетник вырастает от 20 до 50 см, листья у него плотные и кожистые, образуют прикорневую розетку, а корневая система хорошо развита, обеспечивая растению устойчивость к неблагоприятным условиям.

Цветки морозника имеют чашевидную форму с округлыми лепестками, которые на самом деле являются чашелистиками, а настоящие лепестки превращены в нектарники. Бутоны формируются в верхней части розетки, и именно благодаря этому растение зацветает очень рано — ещё до того, как полностью сойдёт снег. Цветение длится около 20–25 дней, а благодаря высокой устойчивости к холодам и недостатку влаги морозник способен переносить температуры до -25 °C, а некоторые сорта — до -34 °C.

Морозник — многолетник, который может расти на одном месте до 10–15 лет, а при хорошем уходе и до 20 лет. Этот неприхотливый и эффектный многолетник можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках. Он станет настоящей жемчужиной сада, радуя цветоводов своими яркими, морозоустойчивыми цветами ранней весной и создавая неповторимую атмосферу уюта и природной красоты.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

