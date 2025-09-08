Дёшево и красиво: бюджетный многолетник выдерживает -40 и цветёт нон-стоп всё лето! Если вы ищете кустарник, который станет настоящим украшением сада и не потребует больших затрат, обратите внимание на спирею японскую.

Этот многолетний красавец покоряет садоводов не только обильным и продолжительным цветением, но и поразительной зимостойкостью — растение выдерживает морозы до –40 °C без укрытия. В июне спирея покрывается нежными розовыми или белыми шапками соцветий, и цветение продолжается почти всё лето, вплоть до сентября.

Особая ценность спиреи — её неприхотливость. Она прекрасно растёт на любой почве, включая бедные и песчаные грунты, устойчива к засухе и практически не поражается болезнями и вредителями. Уход за кустарником сводится к минимуму: достаточно ранней весной провести обрезку, чтобы куст сохранял форму и ежегодно радовал пышным цветением.

Цена также приятно удивит: саженцы можно найти в питомниках от 200 рублей, а черенки легко укореняются даже у начинающих садоводов. Благодаря компактным размерам и декоративной кроне спирея подходит для живых изгородей, бордюров и одиночных посадок, прекрасно сочетаясь с хвойниками и многолетниками. Посадите её один раз — и она будет десятилетиями радовать глаз, превращая ваш участок в цветущий уголок уюта и красоты.

