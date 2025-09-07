Многолетник-бабочка: эффектный кустарник — цветёт с июля до морозов

Буддлея — популярный многолетний кустарник, который всё чаще выбирают садоводы для украшения приусадебных участков. Этот декоративный куст-бабочка вырастает до 2 метров и формирует изящную колонновидную крону. Его длинные соцветия длиной до 50 см распускаются с июля и украшают сад до самых октябрьских заморозков.

Особая прелесть буддлеи в том, что её цветы изобилуют нектаром, неизменно привлекая пчёл, бабочек и других полезных опылителей. Листва растения тёмно-зелёная, ланцетной формы, контрастно подчёркивает яркость соцветий.

Буддлея неприхотлива: хорошо переносит жару и кратковременную засуху. Зимостойкость зависит от сорта. Классические виды выдерживают морозы до –20–25°С, при этом после зимы быстро восстанавливаются, зацветая на побегах текущего года. Для регионов с суровыми зимами селекционеры вывели сорта с повышенной морозоустойчивостью. Например, буддлея White Ball достигает 1,5 м, формирует белоснежные метельчатые соцветия до 30 см длиной и способна переносить морозы до –35°С.

Благодаря длительному цветению, оригинальной форме и способности привлекать опылителей буддлея по праву считается находкой для ландшафтного дизайна.

